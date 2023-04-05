Prolig’de Koopspor kayıpsız

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in dördüncü haftası oynanan 2 maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Koopspor, Savoy Marmara engelini farklı skorla aşarken, takipçisi konumundaki GAÜ de konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Prolig’de beşinci haftada Caesar G.Birliği ile GAÜ 6 Nisan’da İskele Spor Salonu’nda karşılaşacak. Bu maç saat 20.00’de oynanacak. Avrupa Liderlik Üniversitesi ile Savoy Marmara arasındaki diğer maç ise 7 Nisan’da yine İskele Spor Salonu’nda yer alacak ve 19.00’da başlayacak.

GAÜ sonradan açıldı: 69-53

Lige bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile başlayan GAÜ, galibiyeti bulunmayan ALÜ ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Girne ekibi ilk periyodu 9 sayı fark ile üstün tamamlasa da sonrasındaki iki periyotta ALÜ bu farkı kapamayı başardı. Son periyoda tek sayılık üstünlükle giren GAÜ, hücumdaki etkinliğini arttırdı. İlk 3 periyotta 39 sayı üreten Girne temsilcisi son periyotta 30 sayıya ulaşarak mücadeleden 69-53 üstün ayrıldı.

GAÜ’de Emir Can Mercan 16 sayı 10 ribaunt, Halit ve Hamit Çeliktaşlılar 14’er sayı ve Alperen Güner 9 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı. ALÜ’nün ve maçın en skorer oyuncusu 19 sayı ile maçı tamamlayan Peter Andza oldu.

Koopspor, güçlü rakibini farklı yendi: 80-51

İlk 3 haftanın lideri olan Koopspor, dördüncü maçını da kayıpsız tamamladı. Savoy Marmara karşısına çıkan Lefkoşa ekibi, mücadeleden 80-51 galip ayrıldı.

Maçın tüm periyotlarında üstün olan Koopspor, birinci ve ikinci periyotlarda rakibine 10’ar sayı fark atarak soyunma odasına 42-22 önde girdi. Üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren Koopspor, son periyot öncesinde maçı koparacak farka ulaştı. Son periyot açılan farkın da etkisi ile oyunun temposu düşerken, Koopspor mücadeleden 80-51 üstün ayrıldı.

Koopspor’da Tyrell Corbin 19, Alpay Şerbetçioğlu 14 ve Hasan Sakallı 12 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Savoy Marmara’da Gökhun Gazioğlu’nun 13 ve Mustafa Rıfkı’nın 12 sayısı yenilgi önlemeye yetmedi.

PROLİG PUAN DURUMU:

O G M

1-Koopspor 4 4 -

2-GAÜ 3 2 1

3-Caesar G.Birliği 3 1 2

4-Savoy Marmara 3 1 2

5-ALÜ 3 - 3

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05/04/2023 10:09