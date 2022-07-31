Prolig’de yeni sezon toplantısı

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31/07/2022

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Prolig’de yeni sezon toplantısı

KKTC Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Prolig için hazırlıklara erken başladı. Bu kapsamda kulüp temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilerek, hem paydaşların görüşleri alındı, hem de federasyonun düşünceleri kulüplere aktarıldı
Pro-lig sorumlusu Uraz Şentürk başkanlığında gelecek sezonun planlaması kapsamında 2+1 yabancı kuralı başta olmak üzere diğer detaylar masaya yatırılarak tüm görüşler not edildi.


Toplantıda fikstür konusu da ele alınırken, kulüp temsilcileri maç programı konusundaki düşüncelerini federasyonla paylaşma fırsatı elde etti.

31/07/2022 14:12
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