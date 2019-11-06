Gaynanamın Aşgı oyunun Prömiyeri Yenierenköy'de

Mesarya Kültür Sanat Derneği – Cevdet Erzen Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu Gaynanamın Aşgı, 9 Kasım 2019 Cumartesi akşamı saat 20:00’de Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Mehmet Erzen’in kaleme aldığı oyun 1980’li yıllarda oynanmış ve Mesarya Bölgesi’nde yaşayan halkın beğenisini kazanmıştır. Yeniden uyarlanarak, Özlem Erzen’in yönetmenliğinde tekrar yorumlanan oyun komedi tarzında ve 2 perdeden oluşmaktadır. Cevdet Erzen Tiyatrosu yıllardır yaptığı gibi yabancı oyunlar yerine, bize ait ve bizi anlatan oyunları sahnelemeyi tercih ediyor. Bu sezon da gelenek bozulmuyor ve Gaynanamın Aşgı isimli aile komedisi sahneye taşınıyor. Oyun bilinenin aksine bu kez damat ve kaynana çekişmesini ve onların birbirlerini yenilgiye uğratma çabalarını komik bir dille ve tabii ki Kıbrıs şivesi ile anlatıyor.

Oyunu Mehmet Erzen yazmış ve Özlem Erzen yönetmiştir. Oyuncu kadrosunda ise Seran Gür Özzağlı, Fatih Üzüm, Özlem Tire, Şehnaz Tornacı, Osman Cilasun, Arjin Güngör, Umut Erzen, İlgen Cerit ve Duran Tornacı yer alıyor.

Oyunun biletlerine oyun gecesi kapıda ya da 0533 865 3091 numaralı telefondan rezervasyon yaptırarak ulaşabilirsiniz.

06/11/2019 12:57