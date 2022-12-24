Propaganda süreci 18.00’de sona erdi

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24/12/2022

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Propaganda süreci 18.00’de sona erdi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerine yönelik, siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda süreci, bugün saat 18.00’de sona erdi.

YSK’nın 24 numaralı duyurusunda, saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğu belirtildi.

Duyuruda, “propaganda ve propaganda nitelikli yayın, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı"na işaret edildi.

24/12/2022 18:19
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TAGS: Propaganda süreci 18.00’de sona erdi
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