Propolis, arılar tarafından üretilen çok faydalı bir bileşendir. Propolis, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle, anti-mikrobiyal, anti-oksidan, anti-tümör gibi özelliklere sahiptir. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen propolis nedir? Propolisin içeriği nedir, neye iyi gelir? Propolisin faydaları nelerdir? Uzmanların görüşleri doğrultusunda propolis ve propolisin faydalar hakkında detaylı bir inceleme hazırladık.

Propolis, bal gibi yine arılar tarafından üretilen ve inanılmaz faydaları olan bir maddedir. İçeriğindeki bileşenler ile birçok özellik barındıran propolis, soğuk algınlığında kansere kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Propolis, anti-mikrobiyal, Antioksidan, Anti-Hemoroid, analjezik, anti-viral gibi birçok faydaları ile düzenli kullanımı sonucunda hastalıkların iyileşmesini sağlamaktadır. Peki propolis nedir, neye iyi gelir? Propolisin içeriği nedir? Propolisin faydaları nelerdir? Makalemizde propolis ile yapılan araştırmalar sonucunda propolisin faydaları nelerdir ayrıntıları ile açıklamaya çalıştık.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, arılar tarafından kovan içinde bulunan küçük delikleri kapatarak, kış aylarında dışarıdan kovan içerisine girebilecek her türlü parazit, hastalık ve bakterilerden arıların kendilerini korumak için yaptıkları dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği olarak bilinen bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kendilerini bakterilerden koruması için doğal bir antibiyotiktir. Propolis, antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir maddedir. Propolis, bal gibi bitkilerin filiz ve tomurcuklarından toplanan bir madde olup arılar tarafından balmumu ve bazı sindiririm salgıları ile karıştırılarak kullanılır.

Propolis ismi, ünlü filozof Aristotle tarafından verilmiştir ve yapılışı amacıyla doğru orantılı olarak şehrin koruyucusu olan bu ad verilmiştir. Eski çağlardan bu yana doğal bir ilaç olarak bilinen propopolis, Antik Mısır döneminde mumyalama aracı olarak kullanılmıştır.