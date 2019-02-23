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Protara’da Bar, Lokanta ve Otel Yandı

 Protora’da bulunan bir bar ve lokantanın tamamen, bunların yanındaki otelin ise kısmen yandığı belirtildi.

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23/02/2019

Protara’da Bar, Lokanta ve Otel Yandı

Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” polisine dayanarak, yangının, dün sabah, ilk önce lokantada başladığını daha sonra bar, ardından ise otele yayıldığını belirtti.

Polisin, yangının, kundaklama sonucunda çıktığı ihtimalini göz ardı etmediğini, ancak yangının, lokantadaki bakım çalışmalarından dolayı çıktığını tahmin ettiğini belirten gazete, yangın sonucunda lokanta ve barın tamamen, kış dönemi nedeniyle kapalı olan otelin ise kısmen zarar gördüğünü yazdı.

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TAGS: Protara, yangın, haber kıbrıs
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