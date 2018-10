Protesto eylemi gerçekleştirdiler

Sendikalar, Telekomünikasyon Dairesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Daire Müdürünün odasına, Kooperatif Merkez Bankası’na ve Ulaştırma Bakanlığına siyah çelenk bıraktı.

BIÇAKLI

Telekomünikasyon Dairesi önünde basına açıklamalarda bulunan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede bir yanlış anlaşılma bulunduğunu ve siyasilerin ülkeyi sadece kendilerinin sandıklarını kaydetti.

KKTC’yi havaalanı, havayolu olmayan, suyunun kontrolü başkalarının elinde bulunan, sağlığı-eğitimi özele devredilmiş bir ülke olarak niteleyen Bıçaklı, Telefon Dairesi’nin artan nüfusa ye yerleşime rağmen son 10 yılda 40 bin abone kaybettiğini, İstanbul’a uçak bilet fiyatlarının 250’den 1,250 TL’ye çıktığını, siyasilerin her şeyi özelleştirip tekelleştirme peşinde olduklarını savundu.

Güzelyurt Hastanesi’nin personel olmadığı için bitirilemediğini, Lefkoşa -Girne anayolunun aynı durumda olduğunu savunan Bıçaklı, Planlama İnşaat Dairesi’nin 1500 kişilik kadrosunun nerede olduğunu sordu.

Ülkenin bir vatandaşı olarak Telekomünikasyon Dairesi’nin görüntüsünden utanç duyduğunu belirten Bıçaklı, ülkede bir dönem, Telefon Dairesi’nin tamiratı için sendikanın grev yapmak zorunda bırakıldığını hatırlattı.

Bıçaklı, Dairenin karşısına yeni bina başlatılıp yıllardır atıl vaziyette beklediğine işaret ederek, binanın bir an önce bitirilip daireye teslim edilmesi gerektiğini, vatandaşların da daire personelinin de araba park edecek yer bulamadığını kaydetti.

“GEÇİCİ DE OLSA DEVLET MALI BAŞKALARINA VERİLEMEZ”



Kooperatif Merkez Bankası için yapılan yeni binaya yönelik devlet arazisinin 2 yıllığına geçici olarak bankaya park yeri amaçlı devredilmeye çalışıldığını savunan Bıçaklı, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak bunun yanlış olduğunu ve devletin malının geçici olarak dahi başka birine verilemeyeceğini söyledi.

Bıçaklı, Kooperatif Merkez Bankası’nın park yeri sorunu varsa bunu kendisinin çözmesi gerektiğine vurgu yaparak, Telekomünikasyon Dairesinin Müdürünün görevinin daire ve hizmetlerini daha ileriye götürecek icraatlarda bulunmak olduğunu kaydetti.

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan da yaptığı basın açıklamasında, Mağusa binasının TC Elçiliğine verilmemesi mücadelesini sürdürürken, Kooperatif Merkez Bankası nedeniyle başka bir eylem yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin varlıklarının toplumdan artırılarak kazandırıldığına dikkat çekerek, Telefon Dairesi’nin alanını Kooperatifin kullanımına vererek, çalışanların haklarını geriye götürdüğünü belirttiği Daire müdürünün istifa etmesi gerektiğini savundu.

Eniz Elagöz’ün daire müdürü olarak “taş taş üstüne koymadığını” iddia eden Soysan, “Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Elagöz döneminde Daireye hiçbir ileriye dönük yatırım yapılmadığını, dairenin varlıklarının elden çıkarılıp bazı çevrelere yaranmaya çalışıldığını” iddia etti.

Soysan, Kooperatif Merkez Baknası’nın kendilerini eylem yapmaya ve kavgaya zorladığını da sözlerine ekledi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da 80’li yıllardan beri ülkede “soygun ve hırsızlık düzeninin devam ettiğini” savunarak, şimdi de Telefon Dairesi’nin taşınmazlarına göz dikildiğini belirtti.

“TC Elçiliği nasıl oluyor da Telefon Dairesinin taşınmazlarına talip olabiliyor?” diyen Özkıraç, sağlığın, eğitimin özele teslim edilmesi ve KIB-TEK’in içerisinde özelleştirmeyi savunan liberal çeteler bulunması konusunda eleştirilerde bulundu.

Özkıraç, Toplumun malı olan yerlerin “ahlâksızca” satılmak istendiğini, çetelere teslim olmamak adına direnişin zamanının geldiğini savundu.

Kıbrıs Türk Hava Yollarını çalışanların değil, gelmiş-geçmiş siyasilerin batırdığını kaydeden Özkıraç, 80’lerden beri bunların hesabının sorulmadığını, Telekomünikasyon Dairesi’nin başında oturan şahsın da “patronların uşaklığını yaptığını” iddia etti.

Bakan Atakan’ı da iş adamı olmasından dolayı “Sermayenin has be has temsilcisi” şeklinde niteleyen Özkıraç, Kıbrıs Türkü’nün direnmemesi durumunda mücadeleyi kaybedeceğini, TÜRK-SEN’i oluşturan sendikalar olarak mevcut kavganın seviyesini biraz daha yükselterek kazanacaklarını ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi Eski Müdürü Mustafa Berktuğ da konuşmasında, kuruluşundan itibaren 32 yıl daireye hizmeti geçtiğini ve ilk girdiği günde 500 olan abone sayısının 2007 yılında görevden ayrılmasına kadar geçen sürede 110 bine ulaştığını hatırlattı.

2018 yılında halen eski binanın kullanımının devam ettiğine dikkat çeken Berktuğ, hükümete çağrı yaparak daireye ait alanın Kooperatif Merkez Bankası’na verilmesi kararını geri almasını istedi.

Konuşmaların ardından eylemciler sırasıyla Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nün kapısına, Kooperatif Merkez bankası ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.