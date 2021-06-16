Protesto için paraşütle sahaya indi

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Almanya'nın karşılaştığı maç öncesinde çevre örgütü Greenpeace üyesi bir aktivist, motorlu paraşütle yaptığı eylemde iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Maçın başlamasına bir dakika kala Euro 2020'nin sponsorlarından otomobil firması Volkswagen'ı protesto etmek isteyen bir Greenpeace aktivisti, üzerinde "petrolü futboldan çıkartın" yazılı büyük bir topu havadan sahaya bırakmak istedi.

Ancak stadyum üzerinde hava kameraları için asılı bulunan çelik halatlara çarpan protestocu, kontrolünü kaybedip taraftarların bulunduğu tribünlere çarparak sahaya indi.

Motorlu paraşütü kullanan aktivistin düşmemek için çaba gösterdiği esnada tribünde televizyon için ışıklandırma görevinde bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi.



Münih polisi motorlu paraşütü kullanan aktivisti gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Andreas Franken, Alman medyasına yaptığı açıklamada, iki yaralının hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Greenpeace yetkilileri, protesto eyleminde yaralananlar nedeniyle özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde Polonya'daki Olimpia Elblag ile Pisa Primavera maçına da paraşütle sahaya inen olmuştu.

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16/06/2021 10:32