“Protokol Eğitimi” düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü ve TC Protokol Genel Müdürlüğü, “Protokol Eğitimi” düzenledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Protokol Genel Müdürü, Büyükelçi Tunca Özçuhadar ve heyeti tarafından “Protokol Tanıtım ve Tarihçesi”; “Görgü Kuralları ve Davranış İlkeleri” ve “Resmi Davet ve Resmi Ziyaretler” konularında Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Salonunda eğitim düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine gerçekleşen ve üç gün süren eğitime, Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatları ve Protokol Müdürlüğü personelinin yanısıra Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ile Başbakanlık protokol görevlileri de katılarak eğitim aldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu heyeti kabul ederek katkılarından dolayı teşekkür etti, bu gibi eğitimlerin artarak devam etmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

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07/10/2022 17:22