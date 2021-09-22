Protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ve Badminton Federasyonu sporcu psikoloğu ile ilgili protokolu bugün imzaladı. KTSYD salonunda gerçekleşen imza törenine Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Uzman Psikolog Gözde Acaray ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu katıldı. Saat 11:30’da gerçekleşen imza töreninde ortak açıklama yapılırken, iki federasyonun zaten önceden Psikolog Gözde Acaray’dan destek almaya başladıklarını ve çalıştıklarını, bunu bugün resmileştirdiklerini ve ilerleyen süreçte hem sporcuların hem de ailelerinin bu destek ve çalışmada yer alacağı belirtildi.

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22/09/2021 19:23