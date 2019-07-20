Protokol imzalandı

2016-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hitam bulmasını müteakip 2019 yılı içerisinde Türkiye’nin KKTC’ye sunacağı mali destek için hukuki zemin teşkil edecek protokol bugün imzalandı. Anlaşmanın imzalanması ile birlikte ilk dilimde Türkiye’den KKTC’ye 750 milyon TL kaynak aktarımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın imzaladığı protokol altyapı yatırımları, reel sektör destekleri ve savunma giderleri için hibe yardımların önünü açıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC kamu bütçesi açığına yapacağı destek miktarı ve reform destekleme ödeneğinin kullanılabilmesi için hayata geçirilmesi gereken reformlar da protokol metninde yer alıyor. Protokole ilişkin detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşılması bekleniyor.