PSG: 1 - Brest: 0 | Neymar tarihe geçti, PSG'yi üç puana taşıdı
Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), Brest'i Neymar'ın golüyle 1-0 yendi. Messi'nin asistini gole çeviren Brezilyalı, kulüp tarihine geçti.
11/09/2022
Fransa'da son şampiyon ve lider PSG, Brest engelini tek golle geçerken; ecel terleri döktü. Başken ekibi, 30. dakikada Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Neymar, PSG formasıyla 110 gole ulaştı ve Pauleta’yı geçerek kulüp tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.
Neymar'ın golününün asistini yapan Lionel Messi ise bu sezon 7. asistine ulaştı. Arjantinli oyuncu, 2022'de 17. asistine ulaştı. Lionel Messi, kendisinin bir takvim yılında en çok asist yapma rekorunu kırdı.
MESSI'NIN ASİST REKORU
2022 17