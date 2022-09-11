PSG: 1 - Brest: 0 | Neymar tarihe geçti, PSG'yi üç puana taşıdı

Fransa'da son şampiyon ve lider PSG, Brest engelini tek golle geçerken; ecel terleri döktü. Başken ekibi, 30. dakikada Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Neymar, PSG formasıyla 110 gole ulaştı ve Pauleta’yı geçerek kulüp tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.



Neymar'ın golününün asistini yapan Lionel Messi ise bu sezon 7. asistine ulaştı. Arjantinli oyuncu, 2022'de 17. asistine ulaştı. Lionel Messi, kendisinin bir takvim yılında en çok asist yapma rekorunu kırdı.



MESSI'NIN ASİST REKORU

2022 17

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11/09/2022 11:12