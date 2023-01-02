PSG, 2023'e hüsranla girdi: Lens 3-1 Paris Saint-Germain

Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain sezonun flaş ekiplerinden Lens'a konuk oldu.

Bu maça kadar oynadığı 23 resmi maçın hiçbirinde yenilgi yüzü görmeyen Paris Saint-Germain, 2023'ün ilk sınavında mağlubiyeti tattı.

Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 5. dakikada Lens, Przemyslaw Frankowski'nin golüyle 1-0 öne geçerken 8. dakikada Hugo Ekitike skoru 1-1'e getirdi.

28. dakikada Lens adına sahneye çıkan isim bu kez Lois Openda'ydı. Bu golle ev sahibi ekip devre arasına 2-1 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına da erken bir golle başlayan Lens, 47. dakikada Claude Maurice ile farkı ikiye çıkardı.

PSG karşısında iki farklı üstünlük kuran Lens kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve zorlu maçtan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Lens bu galibiyetle 40 puana ulaştı ve ikinci sıradaki yerini sağlama alırken lider PSG ile arasındaki puan farkını da 4'e indirdi. Bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşayan PSG, 44 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

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02/01/2023 09:29