PSG, 21 yıl sonra galip

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk eden Paris Saint-Germain, rakibini 3-0 mağlup etti ve 1998'den sonra Real Madrid'i ilk kez devirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Paris SaintGermain, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldığı gece aynı grubun ikinci maçında Fransız ekibi, Real Madrid'i eski silahıyla vurdu. Fransız ekibi, maçın 14. dakikasında Angel Di Maria'nın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid eşitlik ararken ev sahibi ekip 33. dakikada yine Di Maria ile golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi. Arjantinli yıldız, eski takımına attığı gollerle geceye damga vururken son sözü Meunier söyledi. İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında Meunier, duraklama dakikalarında skoru 3- 0 yaptı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Grubun ikinci hafta maçında Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

19/09/2019 11:45