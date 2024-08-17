PSG 50 milyon euroluk transferini resmen duyurdu
Fransız devi PSG, Rennes'den Desire Doue transferini resmen açıkladı. PSG, Desire Doue için Rennes'e 50 milyon euro ödedi.
17/08/2024
Transfer çalışmalarını sürdüren PSG, Desire Doue'de mutlu sona ulaştı. 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi resmiyet kazandı.
DESIRE DOUE'DEN 5 YILLIK İMZA
PSG, Desire Doue ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes'e 50 milyon euro ödedi.
Yeni sezon öncesi Desire Doue, Joao Neves, William Pacho ve Matvey Safonov'u renklerine bağlayan PSG, şu ana dek transfere 170 milyon euro harcadı.