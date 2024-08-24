PSG 6-0 Montpellier (Maç sonucu)

Ligue 1'de Paris Saint Germain, Montpellier karşısında farklı kazandı.



İlk yarısını Bradley Barcola ve Marco Asensio'nun golleriyle önde tamamladığı maçı 6-0 kazanan PSG, ligde yeni sezonda taraftarı önünde oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.



PSG'nin 3. golünü ilk golün sahibi Bradley Barcola kaydederken ev sahibi ekipte Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery ve Lee Kang-In de ağları havalandıran diğer isimler oldu.

İKİ HAFTADA 10 GOL

PSG, ligde ilk hafta maçında deplasmanda Le Havre'ı 4-1 mağlup etti.



Bu hafta ise sahadan 6 gollü galibiyetle ayrılan Luis Enrique'nin ekibi, iki hafta 6 puan toparken 10 kez ağları havalandırdı.



PSG, Ligue 1'de gelecek hafta Lille'e konuk olacak.