PSG 6-0 Montpellier (Maç sonucu)
Fransa Ligue 1'de PSG, sahasında Montpellier'i 6-0 mağlup ederek ligdeki iki maçından da galibiyetle ayrıldı
24/08/2024
Ligue 1'de Paris Saint Germain, Montpellier karşısında farklı kazandı.
İlk yarısını Bradley Barcola ve Marco Asensio'nun golleriyle önde tamamladığı maçı 6-0 kazanan PSG, ligde yeni sezonda taraftarı önünde oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.
PSG'nin 3. golünü ilk golün sahibi Bradley Barcola kaydederken ev sahibi ekipte Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery ve Lee Kang-In de ağları havalandıran diğer isimler oldu.
İKİ HAFTADA 10 GOL
PSG, ligde ilk hafta maçında deplasmanda Le Havre'ı 4-1 mağlup etti.
Bu hafta ise sahadan 6 gollü galibiyetle ayrılan Luis Enrique'nin ekibi, iki hafta 6 puan toparken 10 kez ağları havalandırdı.
PSG, Ligue 1'de gelecek hafta Lille'e konuk olacak.