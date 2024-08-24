PSG 6-0 Montpellier (Maç sonucu)

Fransa Ligue 1'de PSG, sahasında Montpellier'i 6-0 mağlup ederek ligdeki iki maçından da galibiyetle ayrıldı

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24/08/2024

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PSG 6-0 Montpellier (Maç sonucu)

Ligue 1'de Paris Saint Germain, Montpellier karşısında farklı kazandı.

İlk yarısını Bradley Barcola ve Marco Asensio'nun golleriyle önde tamamladığı maçı 6-0 kazanan PSG, ligde yeni sezonda taraftarı önünde oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.

PSG'nin 3. golünü ilk golün sahibi Bradley Barcola kaydederken ev sahibi ekipte Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery ve Lee Kang-In de ağları havalandıran diğer isimler oldu.

İKİ HAFTADA 10 GOL

PSG, ligde ilk hafta maçında deplasmanda Le Havre'ı 4-1 mağlup etti.

Bu hafta ise sahadan 6 gollü galibiyetle ayrılan Luis Enrique'nin ekibi, iki hafta 6 puan toparken 10 kez ağları havalandırdı.

PSG, Ligue 1'de gelecek hafta Lille'e konuk olacak.

24/08/2024 11:18
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TAGS: HABER, KIBRIS
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