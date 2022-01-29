PSG Akademi'nin Acapulco kampı sürüyor

Acapulco Sports Park'ta kamp çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain Türkiye Futbol Akademisi'nin yaş grupları takımları müsabakalarına devam ediyor.

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29/01/2022

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PSG Akademi'nin Acapulco kampı sürüyor

Acapulco Sports Park'ta kamp çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain Türkiye Futbol Akademisi'nin yaş grupları takımları müsabakalarına devam ediyor.


 Acapulco Sports Park'ın mükemmel ortamında gerçekleşen ve dostluk havasında geçen Cihangir Akademi ile oynanan maçlar sonrası PSG takımları Yenicami Akademi ile de karşılaştı. 
Yaş gruplarında yapılan maçlarda geleceğin yıldız adayları yeteneklerini sergilediler.

29/01/2022 12:06
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TAGS: PSG Akademi, Acapulco Sports Park, kktc, spor,
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