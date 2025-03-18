PSG, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Marsilya'yı 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Milli maç arasının ardından oynanacak 27. hafta karşılaşmalarında PSG’nin şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Paris ekibinin Saint-Etienne deplasmanında kazanması, Olimpik Marsilya'nın Reims'e mağlup olması ve Monaco ile Nice'in berabere kalması halinde PSG, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Bunun yanı sıra PSG, önündeki iki maçı kazanması durumunda, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 28. haftada şampiyonluğunu resmileştirebilir.

Ligue 1'de namağlup yoluna devam eden Paris ekibi, 26 hafta sonunda 68 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Marsilya 49, Monaco ve Nice ise 47’şer puanda bulunuyor.