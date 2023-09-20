PSG, Dortmund karşısında ikinci yarıda açıldı
Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında PSG ile Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
20/09/2023
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftasında PSG, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.
Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; Mbappe (P) ve Hakimi'den geldi.
PSG, Devler Ligi'ndeki ikinci maç haftasında İngiliz ekibi Newcastle United'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise aynı haftada, Milan ile sahasında karşılaşacak.