PSG, Dortmund karşısında ikinci yarıda açıldı

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında PSG ile Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

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20/09/2023

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PSG, Dortmund karşısında ikinci yarıda açıldı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftasında PSG, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; Mbappe (P) ve Hakimi'den geldi.

PSG, Devler Ligi'ndeki ikinci maç haftasında İngiliz ekibi Newcastle United'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise aynı haftada, Milan ile sahasında karşılaşacak.

20/09/2023 11:27
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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