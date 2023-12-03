PSG hata yapmadı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti.
03/12/2023
Ligin 14. hafta mücadelesinde, 10. dakikada PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren PSG, Kylian Mbappe'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçtı. PSG, Vitinha'nın 89. dakikadaki golüyle maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken Le Havre ise 16 puanla 9. sırada kaldı.