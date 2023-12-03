PSG hata yapmadı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti.

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03/12/2023

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PSG hata yapmadı


Ligin 14. hafta mücadelesinde, 10. dakikada PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren PSG, Kylian Mbappe'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçtı. PSG, Vitinha'nın 89. dakikadaki golüyle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken Le Havre ise 16 puanla 9. sırada kaldı.

03/12/2023 18:40
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TAGS: PSG hata yapmadı
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