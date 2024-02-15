PSG ikinci yarıda bulduğu gollerle avantajı aldı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ve Real Sociedad karşı karşıya geldi. PSG maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
15/02/2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında PSG ile Real Sociedad karşılaştı. Fransız ekibi PSG maçı 2-0 kazandı.
Maçta Paris Saint-Germain'in golleri 58. dakikada Kylian Mbappe ve 71. dakikada Bradley Barcola'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Paris ekibi deplasmanda oynayacakları maç öncesinde tur avantajını yakaladı.
BRADLEY BARCOLA SİFTAH YAPTI
PSG'nin 21 yaşındaki genç oyuncusu Bradley Barcola, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı. Barcola, gruplardaki 4 maçta forma şansı bulmuştu.
İki takımın çeyrek finale yükselmek için İspanya'da oynayacağı maç 5 Mart günü TSİ 23.00'te oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
58' Arka direkte boşta kalan Kylian Mbappe takımını öne geçirdi.
71' Barcola, ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleciyi mağlup etti ve takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi.