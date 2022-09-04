PSG, Mbappe ile coştu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'ı 3-0 yendi. Paris ekibinin 2 golünü yıldız oyuncu Kylian Mbappe kaydetti.

Maçın gollerini 18 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe, 68. dakikada da Nuno Mendes attı. Nantes'ta Fabio Silva, 24. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligue 1'de 16 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Nantes ise 6 puanda kaldı.

Günün bir diğer maçında ise Lyon, konuk ettiği Angers'i 5-0 mağlup etti.

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04/09/2022 11:13