PSG, Mukiele'yi kadrosuna kattı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, defans oyuncusu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

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27/07/2022
NTV

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PSG, Mukiele'yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa basınına göre, PSG, 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Leipzig'de 4 sezonda 146 karşılaşmada forma giyen Mukiele, 10 gole imza attı.

27/07/2022 12:14
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TAGS: PSG, Transfer, Mukiele,
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