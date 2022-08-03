PSG onayı verdi, Roma transferi bitiriyor

Serie A ekibi Roma, Wijnaldum transferinde mutlu sona yaklaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum için kulübü PSG ile kiralama şartlarında anlaştı.

Yine haberde yer alan iddiaya göre; Paris ekibi Wijnaldum'un ayrılığının ardından Renato Sanches transferini bitirmek isteyecek.

Jose Mourinho'nun Roma'sı bu yaz transfer döneminde Paulo Dybala, Zeki Çelik, Nemanja Matic ve Mile Svilar'ın transferlerini tamamlamıştı.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 38 maça çıkan orta saha oyuncusu Wijnaldum, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Bu habere tepkiniz:



03/08/2022 08:42