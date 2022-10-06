PSG, Portekiz virajını dönemedi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, TSİ 22.00'da başlayan altı maçla devam etti.

H Grubu'nda Fransız temsilcisi PSG, Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

PSG, 22. dakikada Neymar'ın asisti ve Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Benfica'nın cevabı ise Danilo Pereira'nın 41. dakikada kendi kalesine attığı golle geldi.

90 dakika 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından PSG 7 puanla liderlik koltuğunda oturdu. Aynı puandaki Benfica ise 2. sırada yer aldı.

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06/10/2022 10:04