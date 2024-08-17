PSG sezonu 3 puanla açtı: 4 gollü galibiyet

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17/08/2024

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PSG sezonu 3 puanla açtı: 4 gollü galibiyet

Fransa Ligue 1'de son şampiyon Paris Saint Germain, Le Havre deplasmanında 4 golle kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Paris Saint Germain, Le Havre'a konuk oldu.

Rakibini 4 golle mağlup eden Luis Enrique'nin ekibi, sezonu 3 puanla açtı.

GALİBİYET GOLLERİ İKİNCİ YARIDA
Karşılaşmanın 3. dakikasında Lee Kang-In'in golüyle öne geçen PSG, devreyi 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Le Havre, Gautier Lloris'in golüyle 48'de skora dengeyi getirdi.

Oyuna sonradan dahil olan Ousmane Dembele 85'te PSG'yi yeniden öne geçirirken golden 1 dakika sonra Bradley Barcola skoru 3-1 yaptı.

Kolo Muani ise 90. dakikada penaltıdan kaydetti golle skoru belirledi.

17/08/2024 10:02
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TAGS: PSG sezonu 3 puanla açtı: 4 gollü galibiyet
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