PSG sezonu 3 puanla açtı: 4 gollü galibiyet
17/08/2024
Fransa Ligue 1'de son şampiyon Paris Saint Germain, Le Havre deplasmanında 4 golle kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Paris Saint Germain, Le Havre'a konuk oldu.
Rakibini 4 golle mağlup eden Luis Enrique'nin ekibi, sezonu 3 puanla açtı.
GALİBİYET GOLLERİ İKİNCİ YARIDA
Karşılaşmanın 3. dakikasında Lee Kang-In'in golüyle öne geçen PSG, devreyi 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Le Havre, Gautier Lloris'in golüyle 48'de skora dengeyi getirdi.
Oyuna sonradan dahil olan Ousmane Dembele 85'te PSG'yi yeniden öne geçirirken golden 1 dakika sonra Bradley Barcola skoru 3-1 yaptı.
Kolo Muani ise 90. dakikada penaltıdan kaydetti golle skoru belirledi.17/08/2024 10:02