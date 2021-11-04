PSG uzatmalarda yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig, PSG'yi konuk etti.

Red Bull Arena oynanan maçta ev sahibi RB Leipzig, 8. dakikada Christopher Nkunku ile 1-0 öne geçti. Alman ekibi, bu golden 4 dakika sonra penaltı kazandı. Andre Silva ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Leipzig, güçlü rakibi karşısında büyük bir fırsatı harcadı.

21 ve 40. dakikalarda Georginio Wijnaldum ile 2 gol bulan konuk PSG, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Ev sahibi Leipzig, Dominik Szoboszlai'nin 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Böylece Leipzig, Devler Ligi'nde bu sezonki ilk puanını aldı. Puanı 8'e çıkaran PSG ise liderliği Manchesret City'e kaptırdı.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 08:46