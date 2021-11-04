PSG uzatmalarda yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig, PSG'yi konuk etti.
04/11/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Leipzig, PSG'yi konuk etti.
Red Bull Arena oynanan maçta ev sahibi RB Leipzig, 8. dakikada Christopher Nkunku ile 1-0 öne geçti. Alman ekibi, bu golden 4 dakika sonra penaltı kazandı. Andre Silva ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Leipzig, güçlü rakibi karşısında büyük bir fırsatı harcadı.
21 ve 40. dakikalarda Georginio Wijnaldum ile 2 gol bulan konuk PSG, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Ev sahibi Leipzig, Dominik Szoboszlai'nin 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
Böylece Leipzig, Devler Ligi'nde bu sezonki ilk puanını aldı. Puanı 8'e çıkaran PSG ise liderliği Manchesret City'e kaptırdı.