PSG yıldızlarıyla kazandı!

Fransa Ligue 1'de lider PSG, Ajaccio'yu deplasmanda Mbappe (2) ve Messi'nin golleriyle 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.

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22/10/2022

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PSG yıldızlarıyla kazandı!

Fransa Ligue 1'de haftanın açılış mücadelesinde PSG deplasmanda Ajaccio ile karşı karşıya geldi.

Stade François-Coty Stadı'nda oynanan maçı Paris Saint Germain 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe (2) kaydetti.

Bu sonuçla lider Paris Saint Germain puanını 32'ye çıkarırken ligde henüz 2 galibiyeti bulunan Ajaccio ise 8 puanda kaldı.

22/10/2022 12:34
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TAGS: Futbol, Fransa, Ligue 1, Psg Ajaccıo
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Barcelona La Liga'da 3 puanı 3 golle aldı

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti.Puan tablosunun 2. basamağındaki Barcelona, haftaya 7. sırada başlayan Villarreal'i ağırladı. Katalan ekibi, Lewandowski'nin 31 ve 35, Fati'nin 38. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı kazandı. Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.
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