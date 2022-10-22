PSG yıldızlarıyla kazandı!

Fransa Ligue 1'de haftanın açılış mücadelesinde PSG deplasmanda Ajaccio ile karşı karşıya geldi.



Stade François-Coty Stadı'nda oynanan maçı Paris Saint Germain 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe (2) kaydetti.



Bu sonuçla lider Paris Saint Germain puanını 32'ye çıkarırken ligde henüz 2 galibiyeti bulunan Ajaccio ise 8 puanda kaldı.

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22/10/2022 12:34