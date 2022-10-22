PSG yıldızlarıyla kazandı!
Fransa Ligue 1'de lider PSG, Ajaccio'yu deplasmanda Mbappe (2) ve Messi'nin golleriyle 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirdi.
22/10/2022
Fransa Ligue 1'de haftanın açılış mücadelesinde PSG deplasmanda Ajaccio ile karşı karşıya geldi.
Stade François-Coty Stadı'nda oynanan maçı Paris Saint Germain 3-0 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe (2) kaydetti.
Bu sonuçla lider Paris Saint Germain puanını 32'ye çıkarırken ligde henüz 2 galibiyeti bulunan Ajaccio ise 8 puanda kaldı.