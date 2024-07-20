PSG'de hücum hattına dev plan

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası iki yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Paris ekibinin listesinde Napoli forması giyen Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia yer alıyor.

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20/07/2024

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PSG'de hücum hattına dev plan

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası iki yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Paris ekibinin listesinde Napoli forması giyen Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia yer alıyor.

Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen PSG'de iki isim ön plana çıkıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde Paris Saint Germain'in listesindeki isimlerin Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia olduğu belirtildi.

FUTBOL HABERLERİ

Mbappe'nin ayrılığını sonrası maaş bütçesinde büyük bir boşluk açılan Paris ekibinde Manuel Ugarte ve Xavi Simons'a uygun teklif gelmesi halinde iki futbolcunun da takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Ugarte için minimum 70 milyon euro talep edildiği ve iki oyuncu da son kararı teknik direktör Luis Enrique ile birlikte vereceği aktarıldı.

20/07/2024 18:32
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