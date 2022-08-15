PSG'de Neymar ve Mbappe arasında kriz

PSG'de Neymar'ın Mbappe hakkında Twitter'da yapılan bir paylaşımı beğenmesi olay oldu.

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15/08/2022

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PSG'de Neymar ve Mbappe arasında kriz

PSG, sezonun ikinci maçında Montpellier'yi 5-2 gibi rahat bir skorla mağlup etmişti. 

Mücadelede 2 gol atan Neymar, başarılı bir performans sergiledi. 

Maçta PSG'nin kazandığı ilk penaltıda topun başına geçen Mbappe, golü atamamıştı. 

Neymar konu hakkında taraftarlarından birisi tarafından yapılan Twitter paylaşımını beğenerek, tartışmaları alevlendirdi. 

Taraftar Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." yazdı. 

Neymar daha sonra bu beğenisini geri çekti.

15/08/2022 11:19
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TAGS: PSG, Neymar, Mbappe
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