PSG'den 5 gollü şov!

Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'yi 5-2 mağlup etti.

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14/08/2022

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PSG'den 5 gollü şov!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Konuk ekibin gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan PSG, 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.

14/08/2022 10:06
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TAGS: Futbol Ligue, 1 Psg, Montpellıer,
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