PSG’den Barcelona’ya 270 milyon Euro’luk teklif

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain’in Barcelona’dan Neymar’ı transfer etmesinin ardından bu kez Katalan ekibinden Philippe Coutinho’yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

“PSG’DEN COUTINHO İÇİN 270 MİLYON EURO”

İspanyol basınından Mundo Deportivo, 222 milyon Euro ödeyerek Neymar’ı transfer eden Paris Saint Germain’in Coutinho’nun menajeri aracılığıyla Barcelona’ya 270 milyon Euro’luk teklif yaptığını öne sürdü.

“BARCELONA, 400 MİLYON EURODAN İNDİRİM YAPMAZ”

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin Barcelona ile doğrudan pazarlığa şimdilik girmediği belirtilirken, Katalan ekibinin PSG’ye Neymar transferinden dolayı kızgın olduğu için Coutinho’nun 400 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinden başka bir teklifi kabul etmeyebileceği vurgulandı.

Haberde, Paris Saint Germain’in Neymar transferindeki stratejiyi Coutinho için de sürdüreceğinin altı çizildi. PSG, Neymar transferinde önce yıldız ismin menajerliğini yapan babası ile görüşerek onu ikna etmeye çalıştı. Bir yıl sonra ise Neymar, Barcelona’dan ayrılmaya ikna oldu.

“REAL MADRİD’İN NEYMAR HAMLESİNE ENGEL”

Öte yandan Paris Saint Germain’in 26 yaşındaki Coutinho transferindeki amacın Neymar olduğu da öne sürüldü. PSG’nin Brezilya Milli Takımı’ndan Coutinho’yu da alarak Neymar’ın kulüpte kalmasını sürdürmek istediğini ifade edildi.

Ayrıca Paris Saint Germain’in Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gitmesi halinde, Real Madrid’in olası bir Neymar hamlesine Coutinho’yu alarak engellemek istediği de belirtildi.