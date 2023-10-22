PSG'den evinde 3 gollü galibiyet
22/10/2023
Ligue 1'de Paris Saint Germain, sahasında Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Carlos Soler ve Fabian Ruiz kaydetti.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain sahasında Strasbourg'u konuk etti.
Ligin 9. hafta mücadelesinde, PSG'nin evinde Strasbourg ile karşılaştığı maçın golleri, 10. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 31. dakikada Carlos Soler ve 77. dakikada Fabian Ruiz'den geldi.
Bu galibiyetle PSG puanını 18'e çıkarırken, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.
Paris Saint Germain bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Öte yandan başkent ekibi ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Luis Enrique'nin ekibi ligdeki son 4 maçında 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.