PSG'den tarihe geçen transfer: 22'lik stoper imzayı attı
Paris saint-Germain, Frankfurt'tan 22 yaşındaki stoper Willian Pacho'yu renklerine bağladı. Pacho, kulüp tarihinde forma giyecek ilk Ekvadorlu futbolcu olacak.
09/08/2024
Paris Saint-Germain geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimlerinden olan stoper Willian Pacho'yu kadrosuna kattı.
PSG TARİHİNDEKİ İLK EKVADORLU
Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki stoperin transferini resmen açıklarken Pacho'nun PSG tarihindeki ilk Ekvadorlu futbolcu olduğunu belirtti.
PACHO: "PSG'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.