PSG'den tarihe geçen transfer: 22'lik stoper imzayı attı

Paris saint-Germain, Frankfurt'tan 22 yaşındaki stoper Willian Pacho'yu renklerine bağladı. Pacho, kulüp tarihinde forma giyecek ilk Ekvadorlu futbolcu olacak.

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09/08/2024

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PSG'den tarihe geçen transfer: 22'lik stoper imzayı attı

Paris Saint-Germain geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimlerinden olan stoper Willian Pacho'yu kadrosuna kattı.

PSG TARİHİNDEKİ İLK EKVADORLU

Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki stoperin transferini resmen açıklarken Pacho'nun PSG tarihindeki ilk Ekvadorlu futbolcu olduğunu belirtti.

PACHO: "PSG'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

09/08/2024 15:33
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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