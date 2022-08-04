PSG'nin dördüncü transferi Renato Sanches

Fransa Ligi'nin uzak ara şampiyonu PSG, yeni sezon öncesi Renato Sanches transferini de duyurdu. Fransız ekibi, ismi İtalyan devi Milan ile de anılan Lille'li Renato Sanches için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Teknik direktör Christophe Galtier, basın toplantısında Portekizli oyuncunun takıma katılacağını açıkladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yeniden yapılanmaya giden PSG'nin, Lille ile önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncu için kulübüne 15 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tuttu. Lille'in transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Sanches, geçen sezonun başında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Sanches, geçen sezon Lille formasıyla 31 maça çıktı bir gol attı ve beş asist yaptı.

Sanches; PSG'nin Vitinha, Nordi Mukiele ve Hugo Ekitike'nin ardından bu yaz transfer ettiği dördüncü oyuncu olacak.

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04/08/2022 16:43