PSG'nin yıldızı Neymar'a hapis şoku!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, La Liga'da Barcelona forması giydiği dönemden kalan sorunlar nedeniyle 5 yıl hapis cezası alabilir.

Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız devi PSG'ye transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle hapis cezası alacağı iddia edildi.

2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Neymar için 88 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli ödenmişti.

Barcelona'nın transferi iilk açıkladığında düşük ücrette duyurması sonrası Brezilya ve İspanya'da büyük yankı uyandırmış ve tepkiler üst üstte gelmişti.

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14/10/2022 19:14