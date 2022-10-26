PSG'nin yıldızları 7 attı!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, TSİ 22.00 maçları ile devam etti.

Fransız ekibi PSG, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı 6-2 yenerek gollü bir akşam geçirdi. PSG'ye galibiyeti getiren yıldızları Messi (2), Mbappe (2), Neymar ve Soler oldu. Bir gol de Goldberg'in kendi kalesine atması ile geldi. Konuk ekibin 2 sayısı ise Abdoulaye Seck ile geldi.

Bu galibiyetin ardından puanını 11 yapan PSG liderlik koltuğunda yer aldı. Maccabi ise 3 puanla son sırada kaldı.

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26/10/2022 10:22