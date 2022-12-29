PSG'yi Mbappe kurtardı
Ligue 1'de lider PSG, düşme hattındaki Strasbourg'u sahasında ağırladı. Başkent ekibi, son anlarda Mbappe'nin golüyle kazandı.
29/12/2022
Ligue 1 lideri PSG, Strasbourg karşısında adeta öldü öldü dirildi.
Başkent ekibi 14. dakikada Marquinhos ile 1-0 öne geçti. Aynı Marquinhos, kendi kalesine atınca maç 51. dakikada 1-1'e geldi.
Son ana kadar heyecanın yüksek olduğu maçta PSG, Neymar'ın 62. dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
90+4'te sahne alan Mbappe, takımını son anlarda 2-1 öne geçirdi.
Bu galibiyetle puanını 44 yapan PSG, şampiyonluk yolunda yürümeye devam etti.