PSG'yi Mbappe kurtardı

Ligue 1'de lider PSG, düşme hattındaki Strasbourg'u sahasında ağırladı. Başkent ekibi, son anlarda Mbappe'nin golüyle kazandı.

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29/12/2022

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PSG'yi Mbappe kurtardı

Ligue 1 lideri PSG, Strasbourg karşısında adeta öldü öldü dirildi.

Başkent ekibi 14. dakikada Marquinhos ile 1-0 öne geçti. Aynı Marquinhos, kendi kalesine atınca maç 51. dakikada 1-1'e geldi. 

Son ana kadar heyecanın yüksek olduğu maçta PSG, Neymar'ın 62. dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

90+4'te sahne alan Mbappe, takımını son anlarda 2-1 öne geçirdi. 

Bu galibiyetle puanını 44 yapan PSG, şampiyonluk yolunda yürümeye devam etti. 

29/12/2022 10:00
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TAGS: psg
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