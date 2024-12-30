Psikolog açıkladı: Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu gösteren 5 işaret

Psikolog Francesca Tighinean'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ''Çekici olduğunuzu gösteren işaretler'' videosu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen psikolog, önemsiz gibi görünen küçük belirtilerin, insanların sizi güzel ya da yakışıklı bulup bulmadığı hakkında ciddi fikirler verdiğini ileri sürdü.

''Eğer ne kadar çekici olduğunuzu merak ediyorsanız, yabancıların size karşı olan davranışlarını gözlemleyin'' diyen Psikolog Francesca Tighinean'a göre, birinin sizi çekici bulup bulmadığına dair ilk belirti kaşlarda başlıyor. Uzman isim, ''Bir insan sizi gerçekten beğendiğinde, sürekli olarak kaşları kalkar. Karşınızdaki insanın kaşlarının sizinle konuşurken gerekenden fazla hareket etmesi, sizi çekici bulduğuna dair belirgin bir işaret olabilir'' dedi.

Tighinean, ''Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu gösteren bir diğer işaret ise insanların size yardım etmek için çabalamasıdır'' şeklinde konuştu. Eğer insanlar yardıma yeterince ihtiyacınız olmadığı halde sizin için ellerinden geleni yapıyorlarsa, bu çekim enerjinizin çok yüksek olduğunu gösterir. Fenomen psikolog, bu durumu ''Çekici bulduğumuz kişilere karşı bilinçaltında daha arkadaş canlısı ve daha cömert olma eğiliminde oluruz'' sözleriyle açıkladı.

Tighinean'a göre görüşünüze dair az iltifat alıyor olmanız da, insanların sizi çekici bulduğunu gösterir. ABD'li psikolog, ''İnsanlar, ne kadar güzel ya da yakışıklı olduğunuzun zaten farkında olduğunuzu düşünür, bu nedenle size fiziksel anlamda iltifat etmekten kaçınırlar'' dedi.

Fenomen psikolog, insanların sizi çekici bulduğuna dair dördüncü işaretin, diğer belirtilerden daha basit olduğunu söyledi. Tighinean, ''Bir insan size baktığında gözlerinde ilgi ve merak görüyorsanız, bu muhtemelen sandığınızdan çok daha ışıltılı olduğunuzun göstergesidir'' ifadelerini kullandı.

Çekici olduğunuzu gösteren beşinci belirti ise insanlara özgüvensizliklerinizi anlattığınızda şaşırmalarıdır. Çünkü insanlar, fiziksel ve zihinsel olarak kendi değerinizin farkında olduğunuzu düşünürler, siz bunun aksini söylediğinizde ise şaşkınlıklarını gizleyemezler.