Psikolog İzlem Gürmez: ''Çocukları en etkili şekilde okula hazırlamanın yolu iletişimdir''

Dilay Türker

Çocuk, gençler ve aileler üzerine danışmanlık yapan Psikolog İzlem Gürmez Haber Kıbrıs’a konuşarak ailelerin okul çağında olan çocuklarını okula en etkili şekilde nasıl hazırlayabileceklerini, okul fobilerini yenmelerinde neler yapabilecekleri üzerine bilgiler verdi.

Psikolog İzlem Gürmez yaz tatilinde düzenleri bozulan çocukların yeniden okul düzenine alıştırırken, ailelerin neler yapabileceği konusunda da ailelere bilgiler verdi.

Soru: Okulların açılmasına sayılı günler olduğu için okula yeni başlayacak çocuklar için aileler nelere dikkat etmelidir?

Yanıt: Okulların açılması hem çocuklar hem de aileler de büyük heyecan yaratan bir durumdur. Fakat bazen bu duyguya bazı endişeler ve kaygı duygusu eşlik edebilmektedir. Evinin güvenli ortamında sonra okul ortamına girecek olmanın yaratacağı kaygı bir yere kadar çok normaldir.

Ailelerin bu noktada dikkat edebileceği öneriler

Çocuğunuza okul açılmadan önce okulla ilgili konuşun. Onu nelerin beklediğini, okuldaki bazı kuralların evdekilerden farklı olabileceğini, evde sizin, okulda ise öğretmeninin olacağını çocuğunuza yaşına uygun şekilde anlatabilirsiniz.

Çocuğun okula başlayacağı gün, ‘harika bir okul günü geçir, sen çıktığında ben burada olacağım’ şeklinde sakin ve net bir cevap verebilirsiniz. Çocuğunuza, ‘çok güzel eğleneceksin, bak diğer çocuklarda var, endişeleneceğin bir şey yok’ tarzında konuşma yapmamalısınız. Bu tür konuşmalar çocukta ‘anlaşılmıyorum, endişem hafife alınıyor’ düşüncesi ve daha fazla kaygı yaratabilmektedir.

Okulu bir korku unsuru olarak kullanmayın ve okul açılmadan önce sizden ayrı vakit geçirmesini sağlayın.

Bak gitmezsek öğretmen kızar gibi cümlelerle korku unsuru yaratmayın.

Okula ilk başlanacağı gün bu durumu dramatize etmeyin.

Okuldan sonra sürekli detay soruları içeren Eğlendin mi? Hoşuna gitti mi? Sıkılmadın değil mi? Tarzı sorular sormaktan kaçının bunun yerine, Günün nasıldı? sorusuyla çocuğunuzun anlattıklarını dinleyebilirsiniz.

Aileler okula başlamanın gelişimin bir parçası olduğunu unutmamalıdır. Okula alışmak zaman gerektiren bir durumdur. Anne babaların yapması gereken sakin kalmak, sabırlı ve tutarlı olmaktır.

Soru: Okul fobisi olan olan çocuklar okul fobisinden nasıl kurtulabilirler?

Yanıt: Okul fobisi çocuğun yoğun endişe ve kaygı nedeniyle okula gitmek istememe durumudur. Okul zamanı geldiğinde ağlama, küsme, inatlaşma, öfke, mide bulantısı, kusma, karın ve baş ağrısı gibi davranışlarda bulunabilirler. Fobinin temelinde asıl yatan anneden ayrılma korkusu, başarısızlık ve unutulma korkularıdır.

Aileler çocuklarının kaygılarını artırmamak adına mutlaka kendi endişelerini gizlemelidirler.

Çocuk ilk gün okula ailesi tarafından bırakılmalıdır. Çocuğun kaygısının azalması için, bir saat üzerinden somut şekilde onu alacakları saat gösterilebilir.

Okuldan korkulacak ne var? Sen artık büyüdün, abi – abla oldun tarzında asla konuşulmamalıdır.

Tamam anlaşalım bugün gitme ama yarın mutlaka gideceksin tarzında anlaşmalar yapmayın. Bu tür anlaşmalar çocuğun gözünde sizi tutarsız davranışlar gösteren anne baba olarak gösterecek ve diğer günlerde sizi yine anlaşma yapmaya zorlayacaktır.

Okul korkusu yaşayan çocuğunuza, ‘seni çok iyi anlıyorum, yeni bir ortam, yeni insanlar karın ağrısı yapabilir. Kaygının farkındayım. Senin yaşındayken bende bunları yaşamıştım. Bu çok doğal bir duygu. Okula gidip, derse girdikten sonra karın ağrın ve kaygın azalmaya başlayacak.’

Çocuğunuzun okulla ilgili kaçınma davranışının okul ile ilgili bir durum olduğunu fark ettiğinizde bunu öğretmeniyle mutlaka konuşun.

Çocuğunuzla mutlaka vedalaşın. Görmeden kaçmaya çalışmayın.

Çocuğunuzu söz verdiğiniz vakitte almaya özen gösterin. Sizden ayrılma kaygısı varsa, size ait bir şeyi yanında götürmesine izin verebilirsiniz.

Çocuklar 3 yaşından itibaren sosyalleşmeye ve ayrılık kaygısı yaşamadan ayrılığa katlanmaya başlarlar. Fakat bazı çocuklar ayrılamaz ve sözü bile geçtiğinde yoğun bir kaygı duymaya başlarlar. Bu kaygı çocuğun gelişim dönemine göre olması gerekenden çok daha fazladır.

Yeni kardeşin doğumu, anne babanın boşanması, yeni eve veya ülkeye taşınmak gibi durumlar da çocukta bu kaygıyı yaratabilmektedir. Çocuğunuz bu kaygıyı çok yoğun şekilde yaşıyorsa, bu korkuya eşlik eden alt ıslatma, uyuyamama, saldırganlık davranışlarını sıklıkla göstermeye başlamışsa vakit kaybetmeden, nasıl olsa alışır diye düşünmeden mutlaka bir çocuk ruh sağlığı uzmanına başvurmalısınız.

Soru: Çocukları okula hazırlamanın en etkili yolları nelerdir?

Yanıt: Çocukları okula hazırlamanın en etkili yolu çocuğunuzla doğru iletişim kurmaktır.

Ailelerin çocuklarını okula hazırlayabileceği bazı öneriler;

Çocuğunuzla birlikte okullar açılmadan önce gideceği okulu gidip gezebilir ve çocuğunuzla birlikte okulla ilgili oyunlar oynayıp, hikayeler anlatabilirsiniz.

İmkan dahilindeyse öğretmeniyle çocuğunuzu tanıştırabilirsiniz.

Birlikte okul alışverişine çıkabilirsiniz.

Kendi okul yıllarınızda ki fotoğrafları gösterip, anılarınızı anlatabilirsiniz.

Okulda ki kişilerin görevlerini anlatıp, bazı arkadaşlarıyla önceden tanıştırabilirsiniz.

Okulla ilgili çanta hazırlamak, kıyafetlerini giymek gibi sorumlulukları ona anlatıp, bu sorumlulukları önceden çocuğunuza kazandırabilirsiniz.

O okuldayken, sizin neler yapacağınızı onunla paylaşabilirsiniz.

Okul ile ilgili şarkılar söyleyip evde birlikte eğlenebilirsiniz. Ayrıca okul ile ilgili ilginç ve çocuğunuzun dikkatini çekebilecek konular hakkında konuşabilirsiniz.

Soru: Yaz Tatilinde düzenleri bozulan çocuklarımızı yeniden okul düzenine alıştırmak için ailelerin neler yapması gerektiği hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tatil sürecinde düzeni bozulan çocukları yeni bir düzene koymak için bazı öneriler;

Okullar açılmadan 10 gün önce çocuğunuzu 10 dk erken yatırıp, 10 dk erken kaldırıp okul açılana kadar bu süreyi artırarak uyku düzenini sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte bir plan listesi hazırlayabilirsiniz. (Yemek saati, dinlenme saati, ödev saati ve oyun saati gibi). Bu sayede çocuk neyi ne zaman yapacağını bildiği için sıkılmayacaktır. Tatil biter bitmez elektronik aletleri bir anda yasaklamak uygun değildir. Bu durum çocuğun okula ısınmasından çok soğumasını sağlayabilir.

Tatil boyunca çocuklar masaya oturup ödev yapmadıkları için bu durum onlara sıkıcı gelebilir. Bu sürece alışana kadar birlikte masa oyunları oynayabilir, resim çizebilirsiniz.

Çocuğunuz için yeni rutinler oluşturabilir ve ona bunların yararlarını anlatabilirsiniz

Tüm çocuklara başarılı ve huzur dolu bir okul yılı dilerim.

Psikolog - İzlem GÜLMEZ

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08/09/2022 10:35