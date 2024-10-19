Psikologlar uyardı: Resimde bir bebek görüyorsanız, terapiste görünmeniz gerekebilir

Optik illüzyon, bir terapiste görünmeniz gerekip gerekmediğini size söyleyebilir. Psikologlar, yayınlanan optik illüzyonda bir bebeğin şeklini görebilen kişilerin bir terapiste görünmesi gerekebileceğinin altını çizdi. Bunun nedeni olarak ise çocuğun kafasının ve vücudunun eksik görüntülerini dolduranların daha öngörülü bir beyne sahip olmaları olarak gösterildi.

OPTİK İLLÜZYONDA BEBEĞİ GÖREBİLMEK HEM İYİ, HEM DE KÖTÜ

Araştırmayı gerçekleştiren Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) uzmanları optik illüzyonda bebeği görebilmenin hem olumlu hem de olumsuz faydaları bulunduğunu belirtti. Bebeği görebilmek, tutarlı bir resmi yaratmada beynin etkili ve yetenekli olduğunu ancak aynı zamanda bazı bireylerin aslında orada olmayan şeyleri görmesine de yol açabileceğini gösteriyor.

Bu siyah beyaz görüntü rastgele bir leke deseni gibi görünebilir, ancak bir sonraki fotoğrafa bakıldığında, muhtemelen benzer bir bebek görüntüsü göreceksiniz. Bilim insanları, bazı insanların halüsinasyonlara yatkın olmasının nedenini bu fotoğrafın açıklamaya yardımcı olabileceğini varsayıyor.

Mürekkep lekesi, İngiltere'deki psikologlar tarafından görsel bilgilerin beyin tarafından işlenmesinin erken psikozlu kişiler, psikoza yatkın olanlar ve sağlıklı kişiler arasında nasıl farklılık gösterdiğini araştırmak amacıyla geliştirildi.

RUHSAL HASTALIKLARI ORTAYA ÇIKARABİLİR

Araştırmacılar, 'Bilgi işlemedeki bu değişikliklerin psikozun erken dönemlerinde belirgin olduğu ve hatta psikoza yatkınlığı gösteren ince algısal değişikliklerle birlikte görüldüğü göz önüne alındığında, bunlar ciddi ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına katkıda bulunan önemli faktörler olabilir' dedi.

Raporları PNAS dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları halüsinasyonların beynin dünyayı anlamlandırmak için kullandığı doğal bir süreç tarafından meydana gelebileceğini ve çoğumuzun bunları bir noktada deneyimlediğini düşünüyor.