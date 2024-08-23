Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden açıklama: 13 günlük bekleyiş devam ediyor!

Öğretmen adayları, İlköğretim Rehberlik Sınavı’nda yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Öğretmenler Sınavı (Değişiklik) Tüzüğü’nü protesto etti. 148 rehber öğretmen adayı, sınav sonucunda alan başarısı gösterenlerin alt sıralara düştüğünü belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan adaylar, tüzüğün revize edilmesini aksi takdirde konuyu yargıya taşıyacaklarını yayımladıkları açıklamayla duyurdu.

Yayımlanan açıklamada;

“13 GÜNLÜK BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR!!!

10 Ağustos 2024 cumartesi günü sınava giren İlköğretim Özel Ders (Rehberlik) öğretmenleri için hala bir sonuca varılmadı. Kamu ve Bakanlık alan başarısı istedi ve bizler aldığımız puanlar ile bu isteği fazlası ile karşıladık. Fakat başarı isteklerinden vazgeçip bizi mezuniyet tarihlerimize göre sıralamaya karar veren ve sadece bizim alanımıza uygulanan bu tüzük bu isteklerine son derece tutarsız olup anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olan bir uygulamadır.

Bakanlık ve Kamu Hizmeti Komisyonu hala sessizliğini koruyor.

Sınav sonucunda alan başarısı gösteren ve aldığı yüksek puanlarla listede alt sıralara düşürülen öğretmen adayları, Bakanlığın belirttiği üzere düzeltilmesi ve uygulanması mümkün olan başarı sıralamasından acımasızca mahrum edilmeye devam ediliyor. Bakanlık, bu durumun 50 kişinin gözünden kaçan bir hata olduğu söylüyor. Peki şimdi soruyoruz bu 50 kişiden kaçı istifa etti? Bizler birilerinin gözünden kaçan hatanın bedelini ödemek istemiyoruz.

Bizlerin isteği; sebep oldukları mağduriyetimizi telafi etmeleri ve hakkımız olan kadroların bizlere verilmesidir. Burada bu kadar başarılı ve yetkin Psikolojik Danışman ve Rehber Ögretmenler dururken Türkiye’den 15 kişilik bir kadronun getirilme çabasını da kınıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hakkımızı yargı yolunda arayacağımızı bildiriyoruz.

Bizler Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler olarak KHK tarafından yapılan sınavdaki usulsüzlük ve ihmalkarlık sonucu mağduriyetimizin hala devam etmesi ve hiçbir yetkili merci tarafından herhangi bir yanıt alamayışımız üzerine yeni bir basın bildirisi paylaşmak istiyoruz.” ifadeleriyle basın bildirisini paylaştılar.