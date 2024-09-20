Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler'den KHK'ya siyah çelenk

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler, yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle Kamu Hizmet Komisyonu binasının önüne siyah çelenk bıraktı.



Açıklama şöyle: "Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin isyanı, Bu yıl 10 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Özel Ders(Rehber) Öğretmen kadrosuna başvurup sınava giren öğretmen adayları sonuçların açıklandığı listeyi görünce büyük bir şok yaşamıştı. Yalnızca Atatürk Öğretmen Akademisi mezunlarına uygulanan mezuniyet yılına göre sıralama uygulaması, bu yıl Rehber Öğretmenlere de uygulanarak başarı puanları yok sayılmıştı. Halbuki ilk kez geçen sene açılan Özel Ders (Rehber) Öğretmen kadro sınavı başarı puanına göre sıralanmıştı. Bu uygulamanın Atatürk Öğretmen Akademisi mezunlarına mahsus bir uygulama olmasının nedeni sınavda 60' ı geçen tüm öğretmen adaylarının kadrolara atanması koşuludur. Fakat bu koşul Özel Ders (Rehber) Öğretmen kadrosu için mümkün kılınamamaktadır. Eğitim Bakanlığı , Özel Ders (Rehber ) Öğretmen kadrosu için yapılan bu uygulamanın gözden kaçan bir hata olduğunu söylem olarak kabul etmiştir fakat bu hatayı düzeltmek için hiçbir adım atmayıp yüksek puanlar alıp kadrolara yerleşmesi gereken kişileri mağdur etmiştir ve ısrarla bu liste üzerinden bir kişiyi atayacaklarını belirtmişlerdir. Bu ısrarlı atama işlemini kınıyoruz ve Eğitim Bakanlığı' nı kabul ettikleri hatalarından dönmeye davet ediyoruz".





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