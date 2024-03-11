“Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” pilot eğitim serisi düzenleniyor

Kuir Kıbrıs, KTOEÖS, KTÖS ve KT-PDR iş birliği ile "Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı pilot eğitim serisi düzenleniyor.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen "Gökkuşağı Projesi" kapsamında eğitimler, 16, 23 ve 30 Mart tarihlerinde 09.00-16.30 saatleri arasında KTOEÖS Lefkoşa binasında gerçekleşecek..

“Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, toplumumuzda da LGBTİ+ fobi, kendini çeşitli ayrımcı tutum ve davranışlarla göstermektedir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dâhil, oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen tüm öğretmenlerin "Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı eğitim serisine davet edildi.

Psikolojik Danışman ve Rehberlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. F. Sülen Şahin ve Uzm. Raşit Kutlu tarafından hazırlanan ve 4 modülden oluşan eğitim programının ilk uygulaması olduğu kaydedilen açıklamada, LGBTİ+ ve okul bağlamında öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemekte olduğu belirtildi.

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere eğitmen sertifikası verileceği kaydedilen açıklamada, eğitim programının aktif olarak eğitim alanında çalışan öğretmenlere açık olduğu ancak katılımcı sayısının sınırlı olmasından dolayı erken kayıt yapılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, katılmak isteyen tüm psikolojik danışman ve rehberlerin en geç 14 Mart Perşembe gün saat 16.00’ya kadar https://bit.ly/pdr-gokkusagi-egitim-programi-kayit-formu bağlantısı üzerinden kayıt olması gerektiği kaydedildi.