Psikolojik sınıra yaklaştı

Kripto para piyasaları olumlu bir yönde ilerliyor. Piyasanın öncüsü Bitcoin, ilk işlem gününde 49 bin dolar civarında seviyelere kadar yükseldi. Psikolojik seviye olarak tanımlanan 50 bin dolar, en son Aralık 2021'de olmuştu.

Küresel piyasalardaki artan risk iştahıyla birlikte, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgi devam ediyor. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen ve Bitcoin'un arzını azaltacak olan yarılanma (halving) süreci, kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bitcoin, gün içinde en yüksek seviye olan 48 bin 826 dolara çıktıktan sonra, bir miktar kâr satışıyla 47 bin 755 dolara kadar geriledi. Ancak Bitcoin, 48 bin 290 dolar civarında dengelenerek günü tamamladı.

En güçlü performans gösteren varlık

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanan Bitcoin, bu performansıyla diğer yatırım araçları arasında en güçlü performans gösteren varlık oldu.

Spot Bitcoin ETF'lerinin yönetimi altındaki toplam varlık ise 9 milyar doları aştı.

Bitcoin, en son 11 Ocak'ta ETF'lerin onaylanmasının ardından 49 bin doları aşmış, ancak bu seviyede uzun süre tutunamamıştı. Yatırımcılar, ETF'lerin ilgisini ölçmek için bekleyişe geçmiş ve bu süreçte Bitcoin fiyatında yaklaşık 10 bin dolarlık bir düşüş yaşanmıştı.

Bitcoin için önemli bir psikolojik sınır olan 50 bin dolar seviyesi en son 2021 yılında aşılmıştı.