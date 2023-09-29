Psikolojik Yorgunluk Belirtilerine Dikkat!

Günümüzde, pek çok kişi üzerinde sessizce etkilerini gösteren bir durum olan psikolojik yorgunluk, hayatımızın her alanında kendini hissettirebilen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kalamış Psikoloji Ekibinden Klinik Psikolog Ali Pamir Kaplan, kronik stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu rahatsızlığın, hem bireylerin mesleki performansını hem de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

Çalışma ortamlarında veya günlük yaşamın içinde artan stres seviyeleri, psikolojik yorgunluğun daha yaygın hale gelmesine neden oluyor. Ancak, psikolojik yorgunluğun etkileri sadece stresli mesleklerde değil, stresle baş etmek zorunda olan herkesi etkileyebildiğini belirten Klinik Psikolog Ali Pamir Kaplan, psikolojik yorgunluğa yol açan tetikleyici etkenlerin neler olduğunun tespit edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çiziyor.

Psikolojik Yorgunluğun Belirtileri

Psikolojik yorgunluğun birçok şekilde anlaşılabileceğini belirten Kaplan, tüm bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini aktarıyor: “motivasyon eksikliği, sürekli kaygı ve huzursuzluk hissi, iş veya kişisel görevleri yerine getirmede güçlük, depresif ruh hali, kolay öfkelenebilme, kişilerarası ilişkilerden uzaklaşma ve riskli davranışlarda bulunma “gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca Klinik Psikolog Ali Pamir Kaplan, fiziksel belirtiler arasında iştah değişiklikleri, sindirim problemleri, baş veya kas ağrıları, süregelen yorgunluk hissi gibi sorunlar da bulunabildiğini söylüyor.

Depresyona Benziyor

Psikolojik yorgunluğun, depresyon belirtileri ile oldukça benzer olduğunu da aktaran Kaplan, şöyle devam ediyor “psikolojik yorgunluk belirtileri kişinin içinde bulunduğu hayat koşullarının sonucu olarak ortaya çıkar ve stres etmenlerinin ortadan kalkması sonrasında bu belirtilerin azalması beklenir. Bununla birlikte depresyona benzer olarak psikolojik yorgunluk yaşayan kişiler yeni ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte, hedeflerini yerine getirmede ve hayatlarının birçok alanında tatmin duygusu hissetmekte hatırı sayılır zorluklar yaşamaktadır.”

Başa Çıkmak İçin Yöntemler

Klinik Psikolog Ali Pamir Kaplan, psikolojik yorgunlukla başa çıkmak isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:

Stres kaynaklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak.

Düzenli mola vermek ve kendinize zaman ayırmak.

Kendinizi rahatlatan aktivitelere zaman ayırmak.

Kontrol altındaki yaşam alanlarını iyileştirmek.

Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzına dahil etmek.

Aile ve arkadaşlarınızdan destek almak.

Profesyonel bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak.

“Psikolojik yorgunluk, finansal sorunlar, sağlık problemleri veya diğer zorluklarla birleştiğinde daha da zorlayıcı hale gelebildiğini ancak, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve sosyal/psikolojik destekle, bu durumun etkileri azaltılabilir.

Psikolojik yorgunluğun üstesinden gelmek, hem kişisel hem de profesyonel yaşamın daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu konuda farkındalık yaratmak ve gerekli adımları atmaktan çekinmeyin. Unutmayın, sağlığınız sizin en değerli varlığınızdır.”