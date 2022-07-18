Psikolojinizin bozuk olduğunu gösteren 9 temel işaret

Kötü bir ruh hali ile daha ciddi bir şey arasındaki farkı görebilmek her zaman kolay değildir. Kötü yaşam koşulları, stres veya benzer çeşitli problemlerle başa çıkmaya çalışırken psikolojinizin bozulduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Peki, hangi davranışlar ciddi bir duruma işaret eder? İşte psikolojinizin bozuk olduğunu gösteren işaretler...

1- SIK SIK KAYGILI VE ENDİŞELİ HİSSETMEK

Hepimiz zaman zaman endişelenir veya strese gireriz . Ancak endişe sürekli ise ve her zaman müdahale ediyorsa, endişe zihinsel bir sağlık bozukluğunun işareti olabilir.

Sürekli olarak endişeli ve kaygılı hissetmek, psikolojik sorunlara yol açabileceği gibi çağımızın önemli bir psikolojik hastalığı olan anksiyete belirtisi de olabilir.

Bu sorunun güncel yaşadığınız olaylardan kaynaklanan daha basit dönemsel bir sorun olup olmadığını ayırt edebilmek önemlidir.

Sebebi her ne olursa olsun kendinizi sık sık yoğun endişeli bir şekilde görüyorsanız psikolojik yardım almak destekleyici olacaktır.

Kaygı ve endişelerinizle birlikte sık sık kalp çarpıntısı , nefes darlığı , baş ağrısı , terleme, titreme, baş dönmesi, huzursuzluk hissediyorsanız, önemli bir psikolojik hastalık yaşayıp yaşamadığınızı tespit etmek için psikologa gitmelisiniz.

DEPRESYONDA VE MUTSUZ HİSSETMEK

Son birkaç hafta veya daha fazla süredir üzgün veya sinirli olmak, motivasyon ve enerjiden yoksun olmak, bir hobiye olan ilgisini kaybetmek veya sürekli ağlamak depresyon belirtileri arasındadır.

ÖFKE PATLAMALARI

Herkesin farklı ruh halleri vardır ancak aşırı sıkıntı veya öfke gibi ruh halindeki ani ve dramatik değişiklikler psikolojinizin bozuk olduğunun işaretidir.

Sık sık öfke patlamaları yaşıyorsanız, yoğun duygusal değişimleriniz varsa psikologa görünerek tedavi olabilirsiniz.

KRONİKLEŞMİŞ UYKU SORUNLARI

Bir kişinin uyku düzeninde kalıcı değişiklikler, psikolojik bozukluğun belirtisi olabilir.

Örneğin, uykusuzluk yaşamak, derin ve deliksiz kaliteli uykudan uzun süre mahrum kalmak anksiyete veya madde bağımlılığı belirtisi olabilir.

Bununla birlikte çok fazla veya çok az uyumak depresyona veya uyku bozukluğuna işaret edebilir .

KİLO VE İŞTAH DEĞİŞİKLİKLERİ

Bazı insanlar için, değişken kilo veya hızlı kilo kaybı, depresyon veya yeme bozukluğu gibi bir psikolojik sorunun işareti olabilir.

Yoğun iştahsızlık yaşıyorsanız ya da yemeğe aşırı düşkünlüğünüz varsa ve kendinizi kontrol edemiyorsanız, psikologlardan destek alabilirsiniz.

SESSİZLİK VE İÇEKAPANIKLIK

Hayattan çekilmek, özellikle bu büyük bir değişiklikse, bir psikolojik soruna işaret edebilir. Bir arkadaş veya sevilen biri kendilerini düzenli olarak izole ediyorsa, depresyon, bipolar bozukluk , psikotik bozukluk veya başka bir akıl sağlığı bozukluğu olabilir.Sürekli olarak sosyal aktivitelere katılmayı reddetmek, yardıma ihtiyaçları olduğunun bir işareti olabilir.

MADDE KÖTÜYE KULLANIMI

Başa çıkmak için alkol veya uyuşturucu gibi maddeler kullanmak , zihinsel sağlık koşullarının bir işareti olabilir. Madde kullanmak da akıl hastalığına katkıda bulunabilir.

SIK SIK SUÇLU VE DEĞERSİZ HİSSETMEK

'Başarısızım', 'Bu benim hatam' veya 'değersizim' gibi düşüncelerin tümü, psikolojinizin bozulduğunu gösteriyor olabilir. Depresyon gibi bazı psikolojik hastalıklar, sık sık suçlu ve değersiz hissetmenize neden olabilir.

Arkadaşınız veya sevdiğiniz kişi, sık sık kendilerini eleştiriyor veya suçluyorsa yardıma ihtiyacı olabilir. Şiddetli olduğunda, bir kişi kendini incitmek veya öldürmek için bir duygu ifade edebilir. Bu duygu, kişinin intihara meyilli olduğu ve acil yardıma ihtiyaç olduğu anlamına gelebilir.

DAVRANIŞLARDA VE DUYGULARDA DEĞİŞİKLİKLER

Psikolojisi bozulan bir kişinin duygularında, düşüncesinde ve davranışında ince değişiklikler olarak başlayabilir.

Devam eden ve önemli değişiklikler, bir akıl sağlığı bozukluğuna sahip olduklarının veya geliştirmekte olduklarının bir işareti olabilir. Bir şey 'oldukça doğru' görünmüyorsa, yardım alma hakkında konuşmaya başlamak önemlidir.

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18/07/2022 20:57