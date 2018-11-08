Psikopat kız tutuklu yargılanacak

-(Kamalı Haber) - Girne’de hiç tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 7 kez bıçaklayan 17 yaşındaki T.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 9 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlıyı kontrol eden Çocuk Psikiyatrisi Ayşe Zeki’nin tanıklık yapmasından dolayı kapalı olarak gerçekleştirildi. Kapalı yapılan oturum sonrası duruşmaya bir saat ara veren Yargıç Meltem Dündar kararını açıkladı. Yargıç Dündar, zanlıyı kontrol eden Dr. Ayşe Zeki’nin, cezai ehliyeti olmadığına dair bir bulguya henüz rastlamadığını ancak en kısa sürede tedaviye başlaması gerektiğini söylediğini belirtti.

İddia makamı ise zanlının polise verdiği ifadede serbest kalması halinde aynı suçu işleyeceğine dair ifade verdiğini ortaya koyduğunu kaydeden Yargıç, zanlı ile ailesinin 3 yıl önce KKTC’ye yerleştiklerini, Türkiye’den gelen ailenin ise ülkemizde bağlarının kuvvetli olmadığını ifade etti. Savunmanın ise zanlının tutuksuz yargılanmasını, ailesinin veya sosyal hizmetlerin veya Barış Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında tutulmasını talep ettiğini belirten Dündar,18 Haziran 2018 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında sosyal hizmetler gözetiminde kalması ve her ay kontrolden geçirilerek bir rapor hazırlanması emri verildiğini ancak şu ana kadar sosyal hizmetlerden sadece bir rapor temin edildiğini söyledi.

Zanlının hem sosyal hizmetlerin gözetimindeyken hem de ailesinin yanındayken adam öldürmeye teşebbüs suçu işlediğini kaydeden Yargıç Dündar, “savunmanın ‘Ailesinin yanında veya sosyal hizmetler gözetiminde kalması’ talebinin yerinde olmayacağına kanaat getirdim” dedi. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne tutulması talebini değerlendirdiğimde ise ülkemizde tutuklular için böyle bir uygulamanın olmadığını belirten Dündar, tedaviye ihtiyacı olan ve çocuk sayılan zanlının veya benzer kişilerin tedavisini ve rehabilitasyonunu sağlayacak bir oluşum olmadığını vurguladı. Zanlının ailesinin Türkiye ile bağlarının daha kuvvetli olmasını, kaçma ihtimalini ve mevcut şartları da değerlendirdiğini kaydeden Dündar, en iyi çözümün cezaevi olduğu kanısına vardığını söyledi. Dündar, sonuç olarak zanlının 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine, haftada iki kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol ve tedavisinin yapılmasına emir verdi. Ayrıca zanlı ile ilgili her 15 günde bir rapor hazırlanmasına da direktif verdi.