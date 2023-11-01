Puan silme ve para cezası gündemde: İki transfere soruşturma

Chelsea'nin 2013'te yaptığı iki Transfer soruşturma altında.



Times'ta yer alan haberde Premier Lig yönetiminin 2012-2019 yılları arasında kulüplerin yaptığı harcamaları ve ödemeleri incelediği, bu doğrultuda Chelsea'nin 2013'teki Willian ve Samuel Eto'o transferlerinin de araştırıldığı belirtildi.

Ne olmuşu?

Rusya takımlarından Anzhi, Ocak 2013'te Shaktar Donetsk'ten Willian'ı 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



Aynı yılın ağustos ayında Chelsea, Willian'ı 35 milyon euro bedelle transfer etti.



Willian'ın Chelsea'ye transferinin ardından aynı dönemde Samuel Eto'o da Anzhi'den ayrılıp İngiliz ekibiyle anlaştı.

Chelsea açıklama yaptı

Chelsea'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ilgili soruşturmanın kulüpte şu anda bulunan herhangi biriyle ilgili olmadığı ve konunun Roman Abramovich dönemine ait olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Bu iddialar kulübün mevcut mülkiyetinden öncesine dayanıyor. Bu konu, kulübün eski sahibi tarafından kontrol edildiği iddia edilen kuruluşlarla ilgilidir." ifadeleri yer aldı.