PUBG ekonomisi oluştu, milyarlarca dolar harcanıyor

Pubg adlı oyun tüm dünyada etkisini her geçen gün artırıyor.

Çeteler halinde birbirini öldürmeye yönelik tasarlanan oyuna ilişkin ilgi yüksek.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi göre yoğun olarak şiddet içeriği bulunan oyun, bilgisayar, Playstation ve cep telefonlarından oynanıyor.

Oyunu kurduktan sonra esas çılgınlık ortaya çıkmaya başlıyor. Arkadaşlarıyla çete kuran kişiler grup halinde karşı tarafa saldırı düzenliyor.

Savaş ortamı ise Ortadoğu ülkelerinde gerçekleşiyor ve Arapça yazılar görülüyor.

Tüm bunların yanında Pubg oyununun ekonomisi de oluşmaya başladı.

Anahtarlık, tişört, şapka gibi ürünler dışında cep telefonlarına entegre edilen tuş takımları internetten satışa sunuldu.

Böylece dünya çapında oynanan Pubg'ye milyarlarca dolar harcanıyor.Ateş tetiği adı altında satılan ürün 5 ile 50 lira arasında fiyatlara alıcı buluyor.Bunun yanında oyun hızlı ve performanslı olmasından dolayı her telefon ve bilgisayarda çalışmayabiliyor.